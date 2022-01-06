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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuklarımızı ötekileştiren bu dili asla kabul etmiyoruz

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Koruma Altındaki Çocuklar#Sevgi Evleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuklarımızı ötekileştiren bu dili asla kabul etmiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili yapılan açıklamada "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu bakış açısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberiyle ilgili basın açıklaması geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan 'Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar' ve 'ifşa edildi' gibi ifadeler, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çelişmektedir. 'Sokağa bırakılmak' tabiri çocuklarımızın en temel kişilik haklarını ihlal etmekte ve insani hassasiyetlerle bağdaşmamaktadır. Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu bakış açısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kaydedildi. 

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'ÇOCUKLARIMIZIN KİMLİKLERİNİN GİZLİ TUTULMASI HASSAS OLDUĞUMUZ BİR KONU'

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında "Devlet koruması altındaki çocuklarımız, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur. Güvenlik riski olmayan çocuklarımızın ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı unutulmamalıdır. Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz" denildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Koruma Altındaki Çocuklar#Sevgi Evleri

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