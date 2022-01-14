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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten korumakta kararlıyız

#Enes Kara#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#İntihar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten korumakta kararlıyız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Enes Kara'nın intihar öncesi çektiği videonun yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili yapılan açıklamada "Bakanlık olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma, görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız" denildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlık olarak yasal girişimde bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma, görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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#Enes Kara#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#İntihar

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