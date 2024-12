Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Göktaş, bu kapsamda ailenin güçlendirilmesi, dinamik nüfusun desteklenmesi, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın teşvik edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerin habercisi olan demografik değişimlerin, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna, genç nüfusun dinamizmini korumanın ve nüfusun yaşlanmasına karşı etkili önlemleri almanın önemine vurgu yapan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bir Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuyoruz. Bu kurulla nüfus politikalarını bütüncül yaklaşımla ele alarak ulusal bir Nüfus Eylem Planı hazırlayacağız. Bakanlığımızda yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığıyla da bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 ilde pilot olarak başlattıklarını anımsatan Göktaş, doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'yi de dahil ederek proje alanını genişlettiklerini belirtti.

Göktaş, "Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirerek kurdukları yeni yuvalarına katkıda bulunduk. 12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Bu projemizi ülke geneline yaygınlaştırarak daha fazla gencimizin faydalanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Aileleri tüm bireyleriyle güçlendiren bir perspektifle düzenledikleri evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarıyla 6,7 milyon kişiye destek olduklarını anlatan Göktaş, sosyal politikalara yön vermesi amacıyla kuracakları Aile Enstitüsü çalışmalarında son aşamaya geldiklerini dile getirdi.

Bu yıl devrim niteliğinde iki yeni ve önemli mekanizmayı daha hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Bunların ilki Sosyal Risk Haritası'dır. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı bir erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. Şehir, ilçe ve mahalle düzeyinde hazırlayacağımız sosyal risk haritaları sayesinde koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu çalışmayla henüz vakalar ortaya çıkmadan müdahale kapasitemizi artırmış olacağız. Pilot illerde başlattığımız, ikinci yenilikçi uygulamamız ise Aile Rehberi Sistemi'dir. Talep eden her ailenin bir aile rehberine sahip olmasını sağlayarak, vatandaşlarımıza, sosyal hizmetlerimizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz."

Haberin Devamı

Kadını ve aileyi birbirinin karşıtı, rakibi gibi gösteren yaklaşımların doğru olmadığını vurgulayan Göktaş, aileyi ve kadını, birbirini güçlendiren, birbirine güç veren, toplumun iki temel unsuru olarak nitelendirdi.

- "Sahte çatışmalara müsaade edemeyiz"

Kadınların güçlenmesinin, toplumun ve ailelerin güçlenmesi anlamına geldiğini ifade eden Göktaş, kadının şiddet gördüğü bir ortamda güçlü aile bağlarından ve toplumsal huzurdan söz edilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınlar özgürse, hakları korunuyorsa, o ailede çocuklar sevgi dolu bir ortamda büyür. Kadınlar eğitimli ve güçlü olduklarında, geleceğe güvenle bakan nesiller yetişir. Sağlıklı ve güçlü ailelerde kadınlar var olan potansiyellerini daha iyi açığa çıkarır. Bu nedenle kadınların haklarını savunmak ile aileyi korumak arasında sahte çatışmalar yaratılmasına asla müsaade edemeyiz. Nitekim, sağlam temeller üzerine kurulu bir aile yapısı bugünün değil, yarının da garantisidir. Bu nedenle aileyi korumak bir tercihten öte, toplumsal varoluşumuzun da teminatıdır. Biz içinde sevgi, saygı, merhamet, sorumluluk ve dayanışmanın olduğu aileleri korumayı ve güçlendirmeyi önemsiyoruz. Hedefimiz her ailenin bu değerler doğrultusunda güçlü ve sağlıklı olmasıdır."

Haberin Devamı

Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında köklü bir dönüşüme imza attıklarını, ev tipi bakım modelini uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Göktaş, 1366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde, 14 bin 561 çocuğa hizmet verdiklerini bildirdi.

Göktaş, 2 bin 229 çocuğu farklı sanat dallarıyla 6 bin çocuğu da sporla tanıştırdıklarını belirterek, şu anda 46 çocuğun milli sporcu olduğunu, bu yıl 421 çocuğun da üniversiteye yerleştiğini aktardı.

Yıl içinde, devlet korumasında yetişen 1329 gencin daha kamu kurumlarına atanmasıyla kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdıklarını dile getiren Göktaş, "Yıl sonuna kadar devlet korumasında yetişen gençlerimiz için yeni bir atama daha gerçekleştireceğimizi bu vesileyle paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" ile 10 bin 374 çocuğun, koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına güvenle devam ettiğini, koruyucu aile çalışmalarını daha da ileri taşıyarak geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerini hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, bugüne kadar 20 bin 116 çocuğu evlat edinme hizmetinden faydalandırdıklarını, 170 bin 270 çocuğa da kendi ailelerinin yanında destek olduklarını söyledi.

Çocukları her türlü istismardan ve tehlikeden korumanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Göktaş, "Ülkemizin herhangi bir noktasında risk altında bulunan bir çocuğu tespit ettiğimiz anda, zaman kaybetmeden gerekli önlemleri alıyoruz. Bakanlık olarak müdahil olduğumuz tüm davalarda çocuğun üstün yararını gözeterek gerekli müdahaleleri ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir ihmal ve suistimal şüphesi dahi olduğunda anında soruşturmalarımızı açıyor, gereğini yerine getiriyoruz." bilgisini verdi.

Dijital bağımlılığın ciddi bir soruna dönüştüğüne dikkati çeken Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile dijitalleşmenin getirdiği tehlikelerle mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD ve Güney Kore gibi birçok ülkenin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemeleri gündeme aldığını ve hayata geçirdiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aileleri, çocuklarımızı ve uzmanları dinlediğimiz çalıştaylar düzenledik. Eğitimciler, psikologlar, çocuk gelişimciler, dijital platform temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. İlgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla yoğun istişarelerde bulunduk ve nihayetinde, çocuklarımız için dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının artık elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz."

- "Engelli ataması" müjdesi

Evde Bakım Yardımı ile 544 bin 142 engellinin bakımını üstlenen yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yaptıklarını, 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelliye yatılı hizmet verdiklerini belirten Göktaş, 137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştirirken ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Gelecek yıl 16 ilde daha yaygınlaştıracakları "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli" ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunacaklarını ifade eden Göktaş, "Engelli istihdamını teşvik eden programlarımızla bugüne kadar binlerce engelli vatandaşımızı kamu ve özel sektörde istihdam ettik. Yaptığımız engelli atamasıyla kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlayarak 70 bin 878 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Yeni yılda, yeni bir engelli ataması daha gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim." diye konuştu.

Yaşlı Destek Programı (YADES) ile yaşlıların ihtiyaçlarına birebir çözümler ürettiklerini, 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandığını kaydeden Göktaş, huzurevlerinde kalan ihtiyaç sahibi yaşlıların tamamının hiçbir ücret ödemediğini dile getirdi.

Bakan Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktararak, "Bakanlığımız bütçesinin yüzde 50,6'sını, yani yarısından fazlasını kadınlar için ayırdığımızı özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Kadına yönelik şiddeti, ülkenin geleceğini ilgilendiren ve topyekun mücadele edilmesi gereken hayati bir mesele olarak nitelendiren Göktaş, şu görüşleri paylaştı:

"Kadının temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, toplum huzurunu bozan şiddet karşısında sessiz kalmadık ve asla da kalmayacağız. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da siber, hangi türde olursa olsun, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır. Bu mücadelemizi her zaman siyaset üstü bir anlayışla yürütüyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile üyelerine yönelik her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakalarını ve tüm iddiaları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Tüm davalarda Bakanlık olarak biz varız, her aşamada mağdurların yanında biz varız. Kadına karşı şiddetle mücadelede siz, biz yok, hep birlikte varız."

- "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşmeyle başlamadı"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini vurgulayan Göktaş, "Vakalara müdahale gücümüzü artırmak adına, İçişleri Bakanlığımızla işbirliğinde, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre ediyoruz. Böylece, kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık kuruluşlarımız ile eş güdümümüzü güçlendirerek, vakalara daha etkin ve hızlı müdahale edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile yaklaşık 2 milyon kişiye şiddetle mücadele alanında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildiğini, ülke genelinde 149 kadın konukevinde, kadınlara korunaklı bir yaşam alanı sunduklarını anlatan Göktaş, şunları aktardı:

"Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir insan hakları mücadelesidir. Biz, kadına yönelik şiddetle kapsamlı bir mücadele yürütürken bugün ne yazık ki, bu mücadelemiz ısrarla İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveye hapsediliyor. Ülke olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşme ile başlamadığı gibi ona bağlı olarak da kesintiye uğraması asla söz konusu değildir. Sözleşmeden çıkmanın şiddeti arttırdığını iddia etmek art niyetli bir yorumdur. Bu iddia herhangi bir bilimsel veriye de dayanmamaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahip olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu güçlü kanunumuzun, etkin bir şekilde uygulanmasının en yakın takipçisi yine biziz."

Kadına yönelik şiddet uygulayanlara yönelik cezaları ağırlaştıran, kapsamını genişleten düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, tüm kurumlarla işbirliği ve eş güdüm içinde proaktif bir yaklaşım ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, "Gelin, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, bizleri kısır döngüye hapseden bu tartışmalardan çıkaralım. Bu mücadelemizde yanımızda olun. Bu çocuklar hepimizin çocukları, kadınlar hepimizin kardeşi. İnanıyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadelede en etkili yöntem, güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını söyleyen Göktaş, sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sinin çalışamayacak durumda olan vatandaşlar olduğunun altını çizdi.