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Aile şerhi, tapu işlemleri arasında en çok araştırılan konulardan biri. Özellikle de tapuya aile şerhi konulması ve bu şerhin kaldırılması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki aile şerhi ne demek? Tapu üzerine aile şerhi nasıl konulur, nasıl kaldırılır? İşte konuyla ilgili detaylar...

Aile şerhi ne demek?

Aile konutu şerhi, kendi üzerine tapu olmayan eşe verilen çok önemli bir haktır. Ailenin yaşadığı konuta aile konutu şerhi işlenebilir. Tapuya şerh koymak, taşınmaza sahip olan kişinin hak sahipliğinin kısıtlanması için uyarı niteliğinde bir uygulamadır.

Tapu üzerine aile şerhi nasıl konulur?

Bir tapunun aile konutu olarak şerh edilebilmesi için bazı gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Ailenin yaşadığı konuta aile konutu şerhi işlenebilir. Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı, malik (sahip) veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez, konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda, rıza göstermeyen eş için diğer eş hakim müdahalesi talep edebilir. Kanun gereğince bu şerh işlemi malik olmayan eşin tapu müdürlüğüne başvurusu ile gerçekleşir.

Tapu üzerindeki aile şerhi nasıl kaldırılır?

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Tapuya konulan şerhin kaldırılması için şerhi koyan kişinin veya kişilerin onayı gereklidir. Türk Medeni Kanununa göre malike tanınan yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak şekilde tapuya şerh düşülmemektedir. Bu şekilde şerh konulduğunda da şerhin kaldırılması mümkündür. Ancak şerhi kaldırabilmek için böyle durumlarda taraflardan birinin dava açması gereklidir.