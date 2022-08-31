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Aile kavgası: 10 yaralı

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#Kilis#Kavga#Akraba
Aile kavgası: 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Kilis’te aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri, önceki gece Helvacıoğlu Mahallesi’nde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavgayı duyan diğer kişiler de olay yerine geldi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kavgada pompalı tüfek ve bıçaklar da kullanıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. 9 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Helvacıoğlu Mahallesi’nde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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#Kilis#Kavga#Akraba

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