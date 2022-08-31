Aile kavgası: 10 yaralı

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Kavgayı duyan diğer kişiler de olay yerine geldi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kavgada pompalı tüfek ve bıçaklar da kullanıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. 9 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Helvacıoğlu Mahallesi’nde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.