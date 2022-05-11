Aile içi şiddete 30 yıl hapis

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Mutfaktan bıçak alan Mehmet Çakmaktaş, hem üvey kızını hem de eşini bıçakladı. Özge Gökbayrak bıçak darbelerinden kaçmaya çalışırken kucağında 40 günlük kardeşi Esila bebek de vardı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Mehmet Çakmaktaş polislerce gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.



‘ÜÇÜMÜZÜ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Çakmaktaş’a eşine karşı işlediği suçtan 20, üvey kızına karşı işlediği suçtan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama esnasında yaşadıklarını anlatan Emine Çakmaktaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. “Beni, kızımı ve bebeğimi öldürmeye çalıştı. Şikâyetçiyim” dedi.



MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI



Mahkeme heyeti, Çakmaktaş’ı eşini kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa üvey kızı Özge Gökbayrak’ı da kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezasında takdiri indirim uygulamadı.