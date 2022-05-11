Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aile içi şiddete 30 yıl hapis

#Şiddet#Mahkeme#Karar
Aile içi şiddete 30 yıl hapis

İstanbul Avcılar’da koltuk döşeme işiyle uğraşan Mehmet Çakmaktaş (41), 21 Ocak 2020 günü vefat eden babasının fotoğrafını yanlışlıkla yere düşüren üvey kızı Özge Gökbayrak’ı (24) dövdü. Araya eşi Emine Çakmaktaş girdi.

Haberin Devamı

Mutfaktan bıçak alan Mehmet Çakmaktaş, hem üvey kızını hem de eşini bıçakladı. Özge Gökbayrak bıçak darbelerinden kaçmaya çalışırken kucağında 40 günlük kardeşi Esila bebek de vardı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Mehmet Çakmaktaş polislerce gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.

‘ÜÇÜMÜZÜ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Çakmaktaş’a eşine karşı işlediği suçtan 20, üvey kızına karşı işlediği suçtan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama esnasında yaşadıklarını anlatan Emine Çakmaktaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. “Beni, kızımı ve bebeğimi öldürmeye çalıştı. Şikâyetçiyim” dedi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, Çakmaktaş’ı eşini kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa üvey kızı Özge Gökbayrak’ı da kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezasında takdiri indirim uygulamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddet#Mahkeme#Karar

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık