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AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

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