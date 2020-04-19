Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."