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Aile faciası! Anne ile oğlu evde baba otomobilde yanarak can verdi

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#Mersin#Erdemli#Otomobil
Aile faciası Anne ile oğlu evde baba otomobilde yanarak can verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya’nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde dün 05.30 sıralarında, çiftçi Neşet Kaya’ya (42) ait evden yükselen alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. Yatak odasında Nurgül Kaya (40) ile oğlu Emrullah Kaya’nın (11) yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli karayolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE ÖLDÜ

Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya’nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Neşet Kaya’nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Mersin#Erdemli#Otomobil

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