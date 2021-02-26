Aile faciası: Anne-baba öldü 4 çocuk yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki Umut Karaduman ve eşi Nesrin Karaduman’ın (37) yaşamını yitirdikleri belirlendi. Çiftin 4 çocuğu ise yaralandı. Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.