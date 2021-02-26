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Gündem
Güven HASBAŞ/DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aile faciası: Anne-baba öldü 4 çocuk yaralı

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Aile faciası: Anne-baba öldü 4 çocuk yaralı
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SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, D-650 Karayolu’nun Güneşler Mahallesi mevkisinde, önceki gece, Umut Karaduman (29) yönetimindeki 41 GP 535 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki Umut Karaduman ve eşi Nesrin Karaduman’ın (37) yaşamını yitirdikleri belirlendi. Çiftin 4 çocuğu ise yaralandı. Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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