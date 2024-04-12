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Aile Bakanlığı açıkladı: 19 bin 689 çocuk  evlat edindirildi

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk#SED
Aile Bakanlığı açıkladı: 19 bin 689 çocuk  evlat edindirildi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin yüzde 26’sını çocukların oluşturduğunu, 2023 rakamlarına göre, Türkiye’de 10 milyon 813 bin 344 kız çocuk, 11 milyon 392 bin 690 erkek çocuk bulunduğunu açıkladı.

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Kuruluş bakımı altında olan çocuk sayısının 14 bin 761 olduğunu bildiren bakanlık, 9 bin 981 çocuğun koruyucu aile bakımında olduğunu, bugüne kadar 19 bin 689 çocuğun evlat edindirildiğini kaydetti. Bakanlık’tan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

AİLE ODAKLI HİZMET

“Çocukların psikolojik ve sosyal yönden daha sağlıklı, özgüvenli ve kendi kendine yetebilen bireyler olabilmeleri için aile yanında destek hizmetlerinin geliştirilmesine önem veriliyor. Korunma ihtiyacı olan çocuklar öncelikli olarak Aile Odaklı Hizmetler kapsamında değerlendiriliyor. Ailesi yanında desteklenmeyen çocukların aile ortamında yaşamaları için Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri yürütülüyor.

DESTEK VERİYORUZ

Çocukların aile yanında bakımının sağlanması çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere bakanlıkça Sosyal ve Ekonomik Destek veriyor. Bu kapsamda Şubat 2024 itibarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 1 milyar 736 milyon 939 bin 153 lira sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemesi yapıldı. 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla koruyucu ailelerimize çocuklarımız için 186 milyon 188 bin 18 lira ödeme yapıldı. 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla toplamda 19 bin 689 çocuğumuz evlat edindirildi.” 

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk#SED

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