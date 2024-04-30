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Aile Bakanı Göktaş’tan ‘Devriamber’e ziyaret

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Devriamber#Hande Fırat
Aile Bakanı Göktaş’tan ‘Devriamber’e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat’ta açtığı sergisi “Devriamber”i ziyaret etti.

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Sergi sonrası açıklama yapan Bakan Göktaş şunları söyledi: “Ekranlardan ve başarılı gazeteciliğiyle tanıdığımız Hande Fırat’ın sanatçı yönünü ortaya çıkaran resim ve heykel sergisini ziyaret ettik. Devriamber Sergisi, Hande Fırat’ın kendi yaşam öyküsünü aktardığı, aynı zamanda pek çok kız çocuğuna ilham olabilecek bir sergi. Aile bağları, köklü bağları ele alan bir sergi. Ebeveyn kaybı yaşamış kız çocuklarının hikâyesini de anlatıyor. Hande Hanım’ın babasını kaybeden kız çocuklarının yaşadıkları zorluk ve sorumluluklara atfen açtığı bu sergi, çınarlarını kaybedip kendileri çınara dönen kadınların hikâyesi aynı zamanda.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN PROJELER YAPIYORUZ

Burada çok güçlü mesajlar var. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kız çocuklarımızın hayatın her alanında aktifleşmesi ve rol alması için çalışmalar, projeler yapıyoruz. Bu anlamda bu sergi bizim için de çok kıymetli. Ebeveyn kaybı yaşamış insanlarımızın yas sürecini ve akabinde kökleşme, aile bağlarının ne kadar farklı yaşandığını da anlatıyor.”

Aile Bakanı Göktaş’tan ‘Devriamber’e ziyaret



Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise “Kız çocukları için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bazen dayanacak çınarları olmayan kız çocukları gerçekten dayanacak bir şey bulamıyorlar. Ama çok güçlü olabileceklerini de görmeleri gerekiyor” dedi.

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40 ESER SERGİLENİYOR

Resim, heykel, video enstelasyon gibi farklı sanat akımlarını bünyesinde barındıran ve 40 eserin yer aldığı sergi, 25 Mayıs’a kadar ziyarete açık kalacak.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Devriamber#Hande Fırat

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