Aile Bakanı Göktaş verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor

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75. Yıl Huzurevi’nde, ‘Türkiye Yaşlı Profili Araştırması’nın sonuçlarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu araştırmayı ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nda sizlerle paylaşıyoruz” dedi ve şu bilgileri paylaştı: “Araştırmamızı 50 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 hanede yaptık. Buna göre, son 5 yılda yaşlı nüfusu yüzde 21.4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8.8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 10.2’ye yükseldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2023 yılında 808 milyonunu yaşlıların oluşturduğu dünya nüfusu 8 milyarı aşmış bulunuyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 10’unu yaşlılar oluşturuyor.

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2060’TA YÜZDE 22.6 OLACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3 ve 2060 yılında yüzde 22.6 olacağı öngörülüyor. Bu da yaşlılık alanında yapacağımız çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465’inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle her 4 haneden birinde en az bir yaşlı bulunuyor.

YALNIZ YAŞAYANLAR

Türkiye’de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 74.4’ünü kadınlar oluşturuyor. Yaşlıların yüzde 86.6’sı evde yalnızken kendini

güvende hissettiğini belirtiyor. Ayrıca yaşlıların yüzde 16.4’ünün evde bakım desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edildi. Yaşlıların yüzde 64.4’ü torunları ile her gün ilgileniyor. Yüzde 40.6’sı ise komşularıyla her gün görüşüyor.

YÜZDE 64.1’İ MUTLU

-Araştırmaya göre 65 yaş üzeri yaşlıların yüzde 64.1’i kendini mutlu, 27.9’u ne mutlu ne mutsuz, yüzde 8’i mutsuz olarak ifade ediyor.