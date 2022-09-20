Ahmet’in ilk ziyaretçileri kahramanları

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İstanbul’da Bahçelievler 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Ahmet Daniç geçen hafta oturdukların sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken ayağı takılarak korkuluklara düştü. Demirlerden biri Ahmet’in boğazına saplandı. Sağlık ekipleri Ahmet’e olay yerinde müdahale etti, itfaiye ekipleri de büyük titizlikle kurtarma operasyonuna başladı. Korkuluklar kesildi, Ahmet boğazında demirle hastaneye kaldırıldı. Yeniden hayata tutunan Ahmet önceki gün taburcu oldu.

YENİ HAYATINA HOŞGELDİN

Ahmet’in evdeki ilk ziyaretçileri ise hayatını kurtaran itfaiyeciler oldu. Küçük çocuğa hediyeler getiren itfaiyeciler, ‘Yeni hayatına hoşgeldin’ dedikleri Ahmet’i artık kendi takımlarının bir gönüllüsü saydıklarını söyledi. Anne Tuğba Daniş ise “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan Prof. Harun Cansız başta olmak üzere oğlumu kurtaran tüm sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür ederim. Çocuğum hayatta ise önce Allah sonra onların sayesinde” dedi.

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