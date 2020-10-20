Ahmet Türk Kobani olayları için ifade verdi

Mardin’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Ankara’ya bağlanıp soruşturma savcısına ifade veren Türk, şunları belirtti:

VALİ VE KAYMAKAM İZNİYLE

“Ben o dönemde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’ydım. Merkez Yürütme Kurulu’nda değildim. Kobani’ye Urfa valisinin ve Suruç Kaymakamlığı’nın izni ile gittim. Ziyareti 10-15 kişilik grupla yaptık. Yoksa herhangi bir örgüt yöneticisi ile bir görüşme, KCK ile görüşme olmadı. Irak’tan malzemeler gitti, zırhlı araçlar Türkiye üzerinden gitti bizim gidişimiz izinli bir gidiş. Fezlekelerdeki suçlamaları kabul etmiyorum kesinlikle. 6-8 Ekim olaylarında Mardin’de idim. 1-2 esnafın camı kırılmıştı onları ziyaret ettim. Şiddet çağrım olmamıştır.”

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

İfadesinin ardından Türk, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan adli kontrol talebi ile Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik, Türk’ün sağlık durumu ve yaşı nedeniyle hakkında yurtdışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi.