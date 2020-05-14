Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Ahmet Nur Çebi'nin biyografisi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, 1959 Trabzon doğumlu. Atadan gelen mesleği, sanayicilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Demir çelik ticareti yapan babasının 1964 yılında Karabük'e taşınması dolayısıyla burada eğitim görmeye başlayan Ahmet Nur Çebi, lise öğrenimini TED Karabük Koleji'nde tamamladı.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesini bitiren Ahmet Nur Çebi, bu alanda master yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamlamıştır.

Martaş liman tesisi, Çebi Enerji, Çebi Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ahmet Nur Çebi, Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Berna Çebi ile 1986 yılında dünyaevine giren Ahmet Nur Çebi, Elgiz Nur, Mina Nur ve babasının adını verdiği Yaşar Kaptan adında 3 çocuk sahibi.