Ahmet Necdet Sezer’le görüştü: Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz ziyaret

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İÇERİDE KONUŞTUK

Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu’nu görüşme sonrası kapıya kadar uğurladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğini söyleyerek, “Başarılı olmasını diliyorum” dedi. “Kılıçdaroğlu’na bir tavsiyeniz oldu mu?” sorusuna ise Sezer, “İçeride konuştuk” cevabını verdi.