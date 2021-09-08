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Haber Giriş: 08.09.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Ahmet Edip Uğur kimdir? Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un biyografisi

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Ahmet Edip Uğur kimdir? Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un biyografisi

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Edip Uğur bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. Peki, Ahmet Edip Uğur kimdir? Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un biyografisi

Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 yılında Balıkesir'de doğdu.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Uğur, Sanayici ve İşadamıdır.

AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı görevini yapan Uğur,
18. Dönem Anavatan Partisi ,

22. 23. ve 24. Dönemde de üç defa üst üste AK Parti Milletvekili olarak TBMM de görev yaptı.

2008-2014 yılları arasında Ak Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardıcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevine geldi.

Ahmet Edip Uğur, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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