Ahir zaman ne demek? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Büyükadada tahliye gerilimi Polis ile zabıta ekipleri arasında arbedeBüyükada'da tahliye gerilimi! Polis ile zabıta ekipleri arasında arbede#Büyükada
Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa yaşandı...Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa yaşandı...#Kripto Para Piyasası
Dünyayı ayağa kaldıran belge ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...Dünyayı ayağa kaldıran belge! ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...#Koronavirüs
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Survivor Nagihan değişen hayatını anlattı: Paylaşılamayan bir kadın oldumSurvivor Nagihan değişen hayatını anlattı: Paylaşılamayan bir kadın oldum!#Nagihan Karadere
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
Yüz binlerce çocuk... Kilise affedilemezYüz binlerce çocuk... 'Kilise affedilemez!'#Cinsel Taciz
Önce pastasını yedi, sonra evinde bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemediÖnce pastasını yedi, sonra evinde bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi#Stacey Solomon
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
HABERLERGündem Haberleri

Ahir zaman ne demek? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

#Ahir Zaman#Ahir Zaman Ne Demek#Ahir Zaman Ne Zaman
Ahir zaman ne demek Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

Ahir zaman, son yıllarda üst üste gelen olayların akabinde bazı ilahiyatçıların da yorumlarında yer almaya başladı. Ahir zaman ne demek sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, ahir zaman ne demek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan o açıklama

Haberin Devamı

Ahir zaman, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları tarafından da açıklanan kavramdır. Halk arasında kötülük, zulüm, fitne ve savaşların gittikçe arttığı bir dönem olarak bilinen ahir zaman, ayrıca kıtlık, kuraklık, doğal felaketler ve çölleşme ile de bilinmektedir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ahir zaman hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve detaylı bilgiler

AHİR ZAMAN NEDİR?

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz ...” (A’raf, 7/187); “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” (Lokmân, 31/34) Diğer taraftan Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir.

Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahir Zaman#Ahir Zaman Ne Demek#Ahir Zaman Ne Zaman