Ahir zaman ne demek? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

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Ahir zaman, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları tarafından da açıklanan kavramdır. Halk arasında kötülük, zulüm, fitne ve savaşların gittikçe arttığı bir dönem olarak bilinen ahir zaman, ayrıca kıtlık, kuraklık, doğal felaketler ve çölleşme ile de bilinmektedir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ahir zaman hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve detaylı bilgiler

AHİR ZAMAN NEDİR?

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz ...” (A’raf, 7/187); “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” (Lokmân, 31/34) Diğer taraftan Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir.

Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız.