AH HASAN
Konya'da gazete dağıtıcılığı yapan Hasan Dayan'ın kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Savrularak motosikletten düşen Dayan hayatını kaybetti.
Konya’nın Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde dün 08.30 sıralarında, Beytullah Altun’un (21) kullandığı 42 AGJ 850 plakalı otomobil, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50) yönetimindeki 42 DFN 83 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten metrelerce havaya uçan Dayan, yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağıttığı gazetelerle Dayan'ın cesedinin örtüldüğü görüldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Beytullah Altun gözaltına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle