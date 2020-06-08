Ağyar ne demek? Ağyar nedir? Ağyar TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman ağyar kelimesi, ‘Yabancılar veya eller’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu anlamları ile beraber gündelik hayatta cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

Ağyar Ne Demek?

Arapça kökenli olan ağyar kelimesi Türkçede fazla bilinmeyen sözcüklerden biridir. Ancak birçok farklı yazılı kaynakta ve edebi eserlerde karşılaşıldığı için, son dönemlerde merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Karşılık bulan değişik kelimeler ile birlikte TDK açısından bu sözcüğü ifade etmek mümkün.

- Yabancılar,

- Eller,

- Başkaları,

Bu şekilde verilen anlamları ile beraber gündelik hayatta değerlendirebilirsiniz. Daha önemlisi birçok farklı eserde karşı karşıya kaldığınız zaman, anlamları üzerinden konuyu daha iyi idrak etmeniz mümkün. Bu kelime için örnek ve cümle vermek gerekirse;

‘’ O Eyüp sokakları ki üstlerinden ölü geçmiş, dili geçmiş, yar geçmiş, ağyar geçmiş.’’ S. Ayverdi

Bu şekilde cümlede olduğu gibi ‘yabancılar’ anlamı üzerinden gündelik yaşamda kullanmanız mümkün. Eskilerin daha çok değerlendirdiği bir kelime olarak öne çıkan ağyar sözcüğü, TDK açısından onay almış veya Türkçede yerleşik bulunan kelimelerden biridir. Bu sebepten dolayı ihtiyacınız olduğu zaman farklı yerlerde ve amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz. Daha çok yabancılar ve yabancı eller şeklinde ifadesi üzerinden değerlendirilmektedir.