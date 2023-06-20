Ağustosa kadar yağmur, çamur, sel... Prof. Dr. Levent Kurnaz uyardı

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TÜRKİYE’de sel felaketleri mayıs ayında artışa geçerek haziranda zirve noktasına ulaşıyor. Son yıllarda tüm zamanların rekorunu kıran sellerin artacağı öngörülürken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sağanak yağışların ağustosa kadar süreceğini söyledi ve şu bilgileri verdi:
BİR KRİZ GELİYOR
“Bugünden başlayarak ağustos sonuna kadar aynı şeyleri yaşayacağız. İklim değişikliği dediğimiz şey bu. Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz. Bu kriz ortamında da daha fazla yağış göreceğiz. Bu gayet doğal. Beklediğimiz şey bu zaten. Çünkü uzun süren kuraklıkların ardından sağanak yağışlar geliyor. Neredeyse her noktada yağışlar fazlalaştı. Ankara’da sadece geçtiğimiz haftalardaki sel mesela. Haritadan baktığımda her gün bir sağanak yağış o noktalara geliyor. Bu yazı böyle geçireceğiz. Çünkü havadaki toz miktarı fazla. Havadaki nemin artması bu yağmurların ana sebebini oluşturuyor.
DOĞA AFFETMİYOR
Türkiye’de partiden bağımsız olarak söylüyorum, hangi belediye olursa olsun kaldırım yapmayı ve çiçek dikmeyi tercih ediyor; çünkü bunlar görülüyor. Çoğu belediye bu ciddi altyapı yatırımlarını nispeten daha sona bırakıyor. Doğa artık bizim yaptığımız hataları affetmiyor. O yüzden yanlış altyapı yatırımlarından uzak durmamız gerekiyor şehirlerde.”
ŞEHİRLERİ SAĞANAK VURDU
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. İzmir’de de su taşkınları meydana geldi, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Kırıkkale, Zonguldak, Aydın, Bursa gibi birçok şehirde de yağışlar hayatı felç etti.
Öte yandan Trabzon-Gümüşhane Karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapanırken, Nevşehir-Aksaray Karayolu da dün bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
ÖLÜMCÜL SELLERİN YÜZDE 40’I YAZ AYLARINDA
Almanya’da Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde Meteoroloji ve İklim Araştırmaları alanında çalışan Dr. Gamze Koç ise şu uyarılarda bulunuyor: “Ölümcül olan sellerin yüzde 40’ı yaz aylarında, yüzde 24’ü ise ilkbaharda oluyor. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile de karşılaştırdığımız zaman sellerin en çok haziran ayında olduğu görülüyor. Benim çalışmalarım Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün istasyon verilerine dayanıyor.
MEVSİM TANIMI DEĞİŞİYOR
Türkiye hâlâ 4 mevsimi yaşıyor ama mevsimlerin tanımı değişiyor. Normalde bizim okullarda öğrendiğimiz ‘yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer’ tanımı var. Hâlâ bunu söyleyebiliriz fakat artık dört mevsimin tanımı değişti. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Artık mevsimlerin süreleri kısalıyor. Daha uzun ya da daha kısa bir ilkbahar gibi. Özellikle İç Anadolu’da, Ege’de, Akdeniz’de daha kısa sonbahar yaşanıyor ya da Karadeniz’de daha kısa bir ilkbahar geçiyor. 60 sene önce ortalama sıcaklık 20 dereceyse, şimdi 25 derece oluyor. Daha sıcak bir ilkbahar olabiliyor daha sıcak bir yaz olabiliyor.”