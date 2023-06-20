Ağustosa kadar yağmur, çamur, sel... Prof. Dr. Levent Kurnaz uyardı

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TÜRKİYE’de sel felaketleri mayıs ayında artışa geçerek haziranda zirve noktasına ulaşıyor. Son yıllarda tüm zamanların rekorunu kıran sellerin artacağı öngörülürken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sağanak yağışların ağustosa kadar süreceğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

BİR KRİZ GELİYOR

“Bugünden başlayarak ağustos sonuna kadar aynı şeyleri yaşayacağız. İklim değişikliği dediğimiz şey bu. Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz. Bu kriz ortamında da daha fazla yağış göreceğiz. Bu gayet doğal. Beklediğimiz şey bu zaten. Çünkü uzun süren kuraklıkların ardından sağanak yağışlar geliyor. Neredeyse her noktada yağışlar fazlalaştı. Ankara’da sadece geçtiğimiz haftalardaki sel mesela. Haritadan baktığımda her gün bir sağanak yağış o noktalara geliyor. Bu yazı böyle geçireceğiz. Çünkü havadaki toz miktarı fazla. Havadaki nemin artması bu yağmurların ana sebebini oluşturuyor.

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DOĞA AFFETMİYOR

Türkiye’de partiden bağımsız olarak söylüyorum, hangi belediye olursa olsun kaldırım yapmayı ve çiçek dikmeyi tercih ediyor; çünkü bunlar görülüyor. Çoğu belediye bu ciddi altyapı yatırımlarını nispeten daha sona bırakıyor. Doğa artık bizim yaptığımız hataları affetmiyor. O yüzden yanlış altyapı yatırımlarından uzak durmamız gerekiyor şehirlerde.”

Samsun bir hafta içinde 2 kez sel felaketi yaşadı.

ŞEHİRLERİ SAĞANAK VURDU

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. İzmir’de de su taşkınları meydana geldi, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Kırıkkale, Zonguldak, Aydın, Bursa gibi birçok şehirde de yağışlar hayatı felç etti.

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ANKARA dün de güne sağanak yağışla başladı. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti. Araçlar arızalanarak yolda kaldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek yol ulaşıma açıldı.

İZMİR’de önceki gece başlayan yağış dün sabah saatlerine kadar etkili oldu. Balçova ilçesinde sağanak yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir altgeçit yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmaları başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Aydın Yenipazar’da ve turuncu kod verilen Düzce’de 21 köyde dereler taştı.

KIRIKKALE’de dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demiryollarında hasar meydana geldi. Ankara-Kars güzergâhında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demiryolunun hasar görmesi sonucu Ankara-Kırıkkale arasında durduruldu. Kızılırmak’ın kolu olan Şarklı Deresi’nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı.

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde de etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü. Dün sabah aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu dere yatağına dönerken bazı dükkânları da su bastı.

AYDIN’ın Yenipazar ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, Koca Dere’nin duvarının yıkılmasına neden oldu. Sel sularının bıraktığı çamur yığınları ve ağaçlar dahil sel süprüntülerini temizleyen Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve altyapı sağlanması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Trabzon-Gümüşhane Karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapanırken, Nevşehir-Aksaray Karayolu da dün bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Manisa Akhisar’da araçlar suya gömüldü, birçok ev ve işyerini su bastı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak ve caddeler göle dönerken sosyal medya meraklıları sözde balık tutup kulaç attı.

ÖLÜMCÜL SELLERİN YÜZDE 40’I YAZ AYLARINDA

Almanya’da Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde Meteoroloji ve İklim Araştırmaları alanında çalışan Dr. Gamze Koç ise şu uyarılarda bulunuyor: “Ölümcül olan sellerin yüzde 40’ı yaz aylarında, yüzde 24’ü ise ilkbaharda oluyor. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile de karşılaştırdığımız zaman sellerin en çok haziran ayında olduğu görülüyor. Benim çalışmalarım Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün istasyon verilerine dayanıyor.

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Dr. Gamze Koç

MEVSİM TANIMI DEĞİŞİYOR

Türkiye hâlâ 4 mevsimi yaşıyor ama mevsimlerin tanımı değişiyor. Normalde bizim okullarda öğrendiğimiz ‘yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer’ tanımı var. Hâlâ bunu söyleyebiliriz fakat artık dört mevsimin tanımı değişti. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Artık mevsimlerin süreleri kısalıyor. Daha uzun ya da daha kısa bir ilkbahar gibi. Özellikle İç Anadolu’da, Ege’de, Akdeniz’de daha kısa sonbahar yaşanıyor ya da Karadeniz’de daha kısa bir ilkbahar geçiyor. 60 sene önce ortalama sıcaklık 20 dereceyse, şimdi 25 derece oluyor. Daha sıcak bir ilkbahar olabiliyor daha sıcak bir yaz olabiliyor.”