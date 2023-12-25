Ağrı'da yol açma çalışmasında facia: 4 can kaybı

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Olay, pazar günü akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında meydana geldi. Koyunlarının bulunduğu bölgedeki yaklaşık 200 metrelik yolun açılmasını isteyen sürü sahipleri İl Özel İdare Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen operatör Necati Şen, kullandığı iş makinesine mezradan aldığı 3 kişiyle yaklaşık 200 metre uzaklıktaki koyunların bulunduğu yere gitti. Ancak yoğun tipi nedeniyle koyunlara ulaşamayan Şen ve yanındakilerin içinde bulunduğu kepçe, dönüşte yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın hemen ardından mezrada yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle iş makinesine ulaşan AFAD, UMKE, jandarma ve köy korucuları, kepçe operatörü Necati Şen'i yaralı olarak buldu. Ekipler, yaklaşık 500 metre taşıdıkları kepçe operatörünü paletli ambulansa ulaştırdı. Ekipler, iş makinesindeki Mustafa Taşdemir'in de cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Yoğun kar fırtınası sebebiyle arama ekipleri ve vatandaşlar kepçedeki Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede ekipler ve köylüler ellerine geçirdikleri malzemelerle karlı zeminde arama yaptı. Fırtına sebebiyle ara verilen çalışmalara hava durumunun normale dönmesiyle yeniden başlandı. Daha sonra yapılan vatandaşların da katıldığı aramalarda Yasin Taşdemir ile Raif Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Bulundukları yerden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada 200'e yakın koyunun da kar ve tipide öldüğü öğrenildi.

'TİPİDE YOLU GÖREMEMİŞ'

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Koyunların bulunduğu yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yere gitmek için kepçeye binen 3 kişi, bölgede yol açma çalışması yapan Necati Şen'in kullandığı kepçeye tekrar binip geri dönmek istemişler. Tipide operatör yolu göremeyince uçurumdan yuvarlanmışlar. Gece yapılan aramada yaralı kurtarılan kepçe operatörü hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam ve bu gün yapılan çalışmalar sonucu hepsinin cenazesine ulaşıldı. Yüksekten düşmeleri sebebiyle cenazeler etrafa savrulmuş. Birini de kepçenin altından güçlükle çıkardık. Acımız büyük ve çok üzücü bir olay. Tipide 200e yakın koyun da telef oldu" diye konuştu.