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Ağrı'da terör operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 kişi sınır ötesine kaçarken yakalandı

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#Ağrı#Operasyon#BTÖ
Ağrıda terör operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 kişi sınır ötesine kaçarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 12:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.

Her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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#Ağrı#Operasyon#BTÖ

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