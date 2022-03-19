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Ağrı'da köylülerin ulaşımı sağladıkları 'kar tüneli'ne çığ düştü

#Ağrı#Kar Yağışı#Çığ
Ağrıda köylülerin ulaşımı sağladıkları kar tüneline çığ düştü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde geçen hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki 'kar tüneli'ne çığ düştü. Tünel kapanırken, ekipler, iş makineleriyle yeni bir tünel daha açtı.

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Eleşkirt ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyü yoluna 9 Mart'ta çığ düştü. Tonlarca karın biriktiği yolu temizlemekte zorlanan İl Özel İdaresi ekipleri, 10 Mart'ta 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde kardan tünel açarak köylülerin ulaşımını sağladı.

Ağrıda köylülerin ulaşımı sağladıkları kar tüneline çığ düştü

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgeye dün yine çığ düşmesi sonucu kardan yapılmış tünel kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde yeni bir tünel daha açtı.

Köyün dış dünyayla bağlantısı, açılan tünelle yeniden sağlandı.

Ağrıda köylülerin ulaşımı sağladıkları kar tüneline çığ düştü

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#Ağrı#Kar Yağışı#Çığ

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