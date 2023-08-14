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Ağrı'da feci kaza: 1 bebek öldü, 16 yaralı

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#Ağrı#Otomobil#Kaza
Ağrıda feci kaza: 1 bebek öldü, 16 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 10:45

Ağrı'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki kavşakta meydana geldi. Yolcu taşıyan Caner E. (27) yönetimindeki 04 AAB 962 plakalı minibüs ile Mahmut K. (32) idaresindeki 04 PA 962 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı, otomobil de refüje çarparak durdu. Kazada sürücü Mahmut K. ile minibüsteki 16 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek E.N.Y ise kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Ağrı#Otomobil#Kaza

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