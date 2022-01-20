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Ağrı’da evler kara gömüldü

#Kar Yağışı#Ağrı#Yoğun Kar
Ağrı’da evler kara gömüldü

Ağrı’da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı.

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Ağrı’da bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ağrı’da evler kara gömüldü

Kar yağışının yanısıra soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilaver Ulgay, “ Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk” ifadelerine yer verdi.

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#Kar Yağışı#Ağrı#Yoğun Kar

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