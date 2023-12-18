×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ağrı’da eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Ağrı#Kar Yağışı#Kar Tatili
Ağrı’da eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 05:43

Ağrı’nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim ile bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Haberin Devamı

Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Taşlıçay Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 18 Aralık 2023 tarihinde tatil ilan edildiğini açıkladı.
Kaymakamlıklar, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağrı#Kar Yağışı#Kar Tatili

BAKMADAN GEÇME!