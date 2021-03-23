Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada

Kentte apartmandan bisiklet hırsızlığı yapıldığı ve iş yerinin kapısının sökülerek, çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini de tespit etti. Şüphelilerden S.T., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

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