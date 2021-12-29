Ağrı -26,9 ile buz tuttu, araçlar çalışmadı

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Kar yağışının durduğu Ağrı'da, yaklaşık bir haftadır Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığın sıfırın altında 26,9 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde her yeri buz kapladı. Soğuk hava sebebiyle kentin bazı noktalarında araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, çekicilerle sanayiye götürdü.

Aracını naylon branda ile örttüğü halde buzlanmaya engel olamadığını belirten Suat Ünal, soğuk havaların kendilerini oldukça zorladığını dile getirerek, “Ben Ağrı’da yıllardır esnaflık yapıyorum. Uzun zamandır bu kadar soğuk hava ile karşılaşmamıştık. Gerçekten havalar çok soğuk. Eksi 25 derece şu anda. Arabamız çalışmıyor. Gece belli aralıklarla da çıkıp çalıştırıyoruz. Ama buna rağmen bu gün arabamız dondu. Böyle bir şey gerçekten yok" dedi.

Bu arada Ağrı'da dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Merkez -26,9, Diyadin -15,1, Doğubayazıt -11,6, Eleşkirt -18,3, Hamur -26,3, Taşlıçay -24,2.

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