Ağrı -26,9 ile buz tuttu, araçlar çalışmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sarallar suç örgütüne ağır darbe YakalandıSarallar suç örgütüne ağır darbe! Yakalandı#Sarallar
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü Farioli...Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü! Farioli...#Galatasaray
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Kan donduran işkence Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılarKan donduran işkence! 'Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar'#Afganistan
Hava çok sıcak ama... Buz kıyameti geliyorHava çok sıcak ama... 'Buz kıyameti' geliyor#Alaska
Atatürke benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: Geber dedi, yumruk ve tekme attıAtatürk'e benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı#Göksel Kaya
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Trakya sular altında Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indiTrakya sular altında! Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indi#Sağanak
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu Sürpriz karar...Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu! Sürpriz karar...#Barbados
10 yıl sonra evlendiler... Artık Sivas ve Ankaralısın10 yıl sonra evlendiler... 'Artık Sivas ve Ankaralısın'#Ferman Akgül
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
HABERLERGündem Haberleri

Ağrı -26,9 ile buz tuttu, araçlar çalışmadı

#Ağrı#Kar Yağışı#Soğuk Hava

Hava sıcaklığının sıfırın altında 26,9 derecelere düştüğü Ağrı'da araçlar buzlanma nedeniyle çalışmadı. Araçlar, çekicilerle sanayiye götürüldü. Aracını naylon branda ile örttüğü halde buzlanmaya engel olamadığını belirten Suat Ünal, "Uzun zamandır bu kadar soğuk hava ile karşılaşmamıştık. Böyle bir şey gerçekten yok" dedi.

Haberin Devamı

Kar yağışının durduğu Ağrı'da, yaklaşık bir haftadır Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığın sıfırın altında 26,9 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde her yeri buz kapladı. Soğuk hava sebebiyle kentin bazı noktalarında araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, çekicilerle sanayiye götürdü.

Aracını naylon branda ile örttüğü halde buzlanmaya engel olamadığını belirten Suat Ünal, soğuk havaların kendilerini oldukça zorladığını dile getirerek, “Ben Ağrı’da yıllardır esnaflık yapıyorum. Uzun zamandır bu kadar soğuk hava ile karşılaşmamıştık. Gerçekten havalar çok soğuk. Eksi 25 derece şu anda. Arabamız çalışmıyor. Gece belli aralıklarla da çıkıp çalıştırıyoruz. Ama buna rağmen bu gün arabamız dondu. Böyle bir şey gerçekten yok" dedi.

Bu arada Ağrı'da dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar şöyle:
Merkez -26,9, Diyadin -15,1, Doğubayazıt -11,6, Eleşkirt -18,3, Hamur -26,3, Taşlıçay -24,2.

Haberin Devamı

Ağrı -26,9 ile buz tuttu, araçlar çalışmadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağrı#Kar Yağışı#Soğuk Hava

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse