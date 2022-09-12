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Ağlayıp sınıfı terk eden öğrenciyi kaymakam ikna etti

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#Diyarbakır#Silvan#Halime Toktaş
Ağlayıp sınıfı terk eden öğrenciyi kaymakam ikna etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:17

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının açılışında ilkokula yeni başlayan ve ağlayıp sınıfı terk eden Halime Toktaş’ı (6), tören için okula gelen Kaymakam Hasan Uğuz ikna etti.

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2022-2023 eğitim öğretim yılı Silvan ilçesinde Vatan İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dönmez, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral da katıldı.

Törenin ardından sınıflar gezilirken, okula yeni başlayan Halime Toktaş’ın ağladığını ve dışarı çıktığı gören Kaymakam Uğuz, Toktaş’ın yanına giderek teselli etti. Toktaş’la aynı masaya oturan Kaymakam Uğuz, meyve suyu ve çikolata ikram etti. Kaymakam Uğuz’un kendisiyle sohbetinin ardından morali düzelen Toktaş, sınıfta kalarak eğitime devam etti. 

Ağlayıp sınıfı terk eden öğrenciyi kaymakam ikna etti

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#Diyarbakır#Silvan#Halime Toktaş

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