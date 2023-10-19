Ağlayarak çıktığı kapıdan gülerek girdi

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Çocukluk hayali öğretmenliğe kavuşabilmek için önce üniversitede Türk dili ve edebiyatı bölümünü okuyan ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 28 yaşındaki Özlem Peker, İstanbul Çatalca’da Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ücretli öğretmenlik yapıyordu. Geçtiğimiz yılın başında meme kanseri teşhisi konulan Peker, kariyer yolunun başındayken çok sevdiği işi ve öğrencilerinden ayrılmak zorunda kaldı. O dönemde Hürriyet’te yer alan haberde hastalığına rağmen KPSS’ye hazırlanmaya devam ettiğini belirten Peker, “Okuluma kavuşmanın, öğrencilerimle olmanın hayalini kuruyorum” demişti. Özlem öğretmen, kemoterapi sürecinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla şimdi yeniden sınıfında yerini aldı.

‘YENİDEN DOĞDUM’

Okulun ilk günü öğrencilerinin kendini coşkuyla karşıladığını belirten Peker, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tedavi sürecinde hayata tutunmak için çabaladım. En büyük motivasyon kaynağım bir gün ‘kanseri yendim’ diyebilmekti. Bunu başardığım için çok gururluyum. Uzun süren kemoterapi sürecim, geçtiğimiz yıl doğum günümde yani 29 Ekim’de sona erdi. O gün yeniden doğdum.”

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Mesleğini yapmayı çok istediğini ifade eden Özlem Peker, tedavisi bittiğinde yeniden okula döndüğünü, ağlayarak çıktığı kapıdan gülerek girdiğini söyledi.