Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ağlatan sipariş

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Börta#Gülsüm Börta#Sanko Üniversitesi
Ağlatan sipariş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Adıyaman’da öğretmen Mehmet Börta (53) ve hemşire eşi Gülsüm Börta (53), depreme Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşadıkları evlerinde yakalandı.

Haberin Devamı

Börta çifti, depremde hayatlarını kaybetti. Çiftin, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan kızları Merve Börta, enkazın içinde babasına ait cep telefonunu buldu. Telefonu açtığında babasının doğum günü için kendisine hediye siparişi verdiğini görünce gözyaşlarını tutamadı. 

‘BÜYÜK NİMETMİŞ’

Merve Börta, yaşadığı acıyı “Doğum günüm 18 Şubat, anne-babasız ilk doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış, en son siparişi benim hediyemmiş. Anne ve babamla beraber mum üflemek büyük nimetmiş bilememişim” sözleriyle ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Börta#Gülsüm Börta#Sanko Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem