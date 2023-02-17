Ağlatan sipariş

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Börta çifti, depremde hayatlarını kaybetti. Çiftin, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan kızları Merve Börta, enkazın içinde babasına ait cep telefonunu buldu. Telefonu açtığında babasının doğum günü için kendisine hediye siparişi verdiğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

‘BÜYÜK NİMETMİŞ’

Merve Börta, yaşadığı acıyı “Doğum günüm 18 Şubat, anne-babasız ilk doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış, en son siparişi benim hediyemmiş. Anne ve babamla beraber mum üflemek büyük nimetmiş bilememişim” sözleriyle ifade etti.