Ağlatan gasp

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Peş peşe yaşanan gasp olaylarının ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Çete üyelerinin kimlikleri bir bir deşifre edildi. Bir marketin kadın kasiyerinin de çetenin işbirlikçisi olduğu belirlendi.

ADRESE BASKIN

Görüntülerde, Bayrampaşa’da 1 Şubat’taki market soygununda, çete üyesinin silah tehdidiyle çelik kasayı açmak zorunda kalan kadın kasiyerin paralar alınırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çete üyelerinin kaldıkları adreslerin de belirlenmesiyle Özel Harekât Timleri desteğinde operasyon başlatıldı. Motokuryeler Deniz A. (23), Fatih Y. (22) ile matbaa işçisi Hasan K. (24), Mustafa B.Ç. (19), Cihan Y. (27), Kemal Ş.T. (23), Batuhan E. (23) ve market çalışanı Öznur K. (23) Sultangazi’de düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Aramalarda, olaylarda kullandıkları ruhsatsız 2 tabanca ve mermiler ele geçti.

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TELEFONUNU BİLE ÇALDILAR

Çete üyeleri 18 Ocak günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi üzerindeki bir marketten 35 bin 685 lira çaldı. 1 Şubat günü saat 09.00 sıralarında ise yine aynı caddedeki bir başka markete giren gaspçılar, kadın kasiyere silah doğrultarak çelik kasayı açtırdı. Kasadan 30 bin lira, tablet bilgisayar alan gaspçılar kadın kasiyerin cep telefonunu da çalarak kaçtı.