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Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eş katilinden mahkemeye: Tebrik ederim

#Zonguldak#Çaycuma#Şahizer Ayçelebi
Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eş katilinden mahkemeye: Tebrik ederim

Eşini başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayçelebi kararın ardından mahkemeye, “Tebrik ederim, doğru karar verdiniz” dedi.

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Zonguldak Çaycuma’da 2 Şubat günü, Şahizer Ayçelebi (58), eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye (58) kızıp aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını almıştı. Bir süre sonra uyanan Ahmet Ayçelebi, dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu görüp sinirlenmişti. Eline aldığı çekiçle eşinin olduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurmuştu. Tutuklanan Ahmet Ayçelebi hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan dava açılmıştı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçundan dava açılmışsa da ‘eşe karşı, ruh ve bedenen kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz alan sanık, “Beni idam edin, her şeye razıyım. Eşimi kaybetmişim, idama gönderin beni, çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulamadan Ayçelebi'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Ahmet Ayçelebi, mahkeme heyetine, “Tebrik ederim, doğru karar verdiniz” dedi.

 

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#Zonguldak#Çaycuma#Şahizer Ayçelebi

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