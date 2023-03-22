Ağıralioğlu'nu Akşener mi konuşturdu? Ağıralioğlu, merak edilen soruları cevapladı

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Gazeteci Albulkadir Selvi, yaptığı çıkışla gündem yaratan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında anlattı.

Selvi, Ağıralioğlu'nun şu ifadeleri kullandığını söyledi:

"Bu benim açıklamalarım aslında İyi Parti'nin iç sesidir. Çünkü İyi Parti'den bu açıklamadan sonra o kadar olumlu mesaj alıyorum ki… O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum. Bu açıklamayı şahsiyetim, haysiyetim, şerefim için yapmak durumundaydım. Eğer bunu yapmasaydım, kendime olan saygımı kaybederdim. O açıdan bu açıklamayı yaptım, her şeyi göze aldım."

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AK PARTİ İLE TEMASI OLDU MU?

AK PARTİ ile temasının olduğuna dair iddialara da cevap veren Ağıralioğlu "Hiç öyle bir şeyim yok. Ben İyi Parti’deyim, İyi Parti için bunları söylüyorum. Bunlar beni itibarsızlaştırmak için yapılan söylentiler, öyle bir temasım yoktur. Ben İyi partiliyim ve bu mücadeleyi İyi Parti için yaptım" dedi.

AÇIKLAMADAN ÖNCE AKŞENERLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Ağıralioğlu, konuşmayı yapmadan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşüp görüşmediğine dair ise“Akşener'le pazartesi günü başka bir şey konuştuk. Daha çok masada yaşananlar ve bundan sonraki süreci konuştuk ama ben bu açıklamayı yapmadan önce Akşener'le görüşmedim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra da Akşener'le görüşmedim. Onun adına bu açıklamayı yapmış gibi bir hava verilmek isteniyor. Doğru değil. Ben bunu Yavuz Ağıralioğlu olarak kendi adıma bu açıklamayı yaptım. Böyle bir çıkış yapmamız gerektiğine düşündüm. Partimin hukukunu İyi Partililerin hukukunu koruma adına bunu yaptım. Akşener'le ne açıklamadan önce ne açıklamadan sonra görüşmedim” dedi.