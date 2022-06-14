Ağır sel faturası! Ankara’da 4 kişi hayatını kaybetti

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Ankara’da cumartesi günü sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi’nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan İlkay Yiğit (27) ile önceki gün Akyurt ilçesinde sel sularından kaçmaya çalışırken kalp krizi geçiren Mustafa Demirel (67) ve selde elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin (21) hayatını kaybetti.

YARALAR SARILIYOR

Akyurt ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları da devam ediyor. Akyurt’ta etkili olan yağış nedeniyle Esenboğa Havalimanı girişi yakınlarındaki Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi ile yanındaki özel firmaya ait depolar da sualtında kaldı. Selin vurduğu diğer bölgelerde de temizleme ve altyapı yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dün sabah Ankara’nın Haymana ilçesinde selden etkilenen Kızılkoyunlu köyünde inceleme yaptı. Bakan Kurum, ahırları yıkılan hayvanlar için çadır ve konteyner tedarik edileceğini söyledi. m İHA-DHA

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5 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sağanak önceki gün Karaman’da da hayatı felç etmişti. Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde, 1’i 8 aylık bebek olmak üzere 5 çocuk annesi Şehrivani Canıvar, akıntıyla birlikte gözden kaybolmuştu. Ekipler, Şehrivani Canıvar’ın cansız bedenini yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayalığın kenarında bulmuştu. Canıvar’ın cenazesi dün toprağa verildi.





Ankara Altındağ’da arıcılık yapan Ramazan Gök (66) de cumartesi günü Tatlar Deresi’nin taşmasıyla sel sularına kapılarak kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları, dün 3’üncü günde de devam etti. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürdü. Arama çalışmalarında özel eğitimli köpekler de kullanıldı. Dün 17.30 sıralarında, AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Gök’ün cansız bedeni bulundu.

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‘YAĞIŞLAR SÜRECEK’

Bölgede inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamada bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Yoğun yağışlar devam edecek. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve risk oluşturacak alanlardan özellikle dere yataklarından uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

SAĞANAK VE HORTUM BİR ARADA

Amasya’da etkili olan yağışların ardından fırtına ve hortum oluştu, sağanak sonrası dereler taştı. Ziyaret beldesinde sokakta sele kapılan bazı araçlar sürüklendi. Hortumun görüntülerini endişeyle izlediklerini belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Amasya’mızda ilk defa böyle bir hortumla karşı karşıya geldik” dedi. Kent merkezinde de cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.





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Kayseri’de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Çadırlarda kalan 30 kişi canlarını kurtarırken, geçici olarak lojmana yerleştirildi.

Tokat’da da etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.