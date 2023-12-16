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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında evin üzerine çöktü

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#Bina#Diyarbakır#Yıkım
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında evin üzerine çöktü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 15:02

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. Evde hasar oluşurken, çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında evin üzerine çöktü

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#Bina#Diyarbakır#Yıkım

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