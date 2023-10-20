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Ağır hasarlı 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmadı

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#Gaziantep#İslahiye#Yıkım Çalışmaları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 11:11

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayınca, işlem ertelendi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü.

Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı. Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi.

APARTMANIN YIKIMI ERTELENDİ

Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi.

 

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#Gaziantep#İslahiye#Yıkım Çalışmaları

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