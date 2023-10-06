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Ağır ceza mahkemesi başkanı  Ali İhsan Horasan'ın yaralandığı trafik kazasına soruşturma

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#İstanbul#Trafik#Kaza
Ağır ceza mahkemesi başkanı  Ali İhsan Horasanın yaralandığı trafik kazasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 11:39

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Horasan ağır yaralanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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GÖREV yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi. Horasan, Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda ilerlediği esnada bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada yaralanan Horasan hastaneye kaldırıldı. FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunan Horasan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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