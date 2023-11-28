Ağca Aslan olmuş

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1979 yılında Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi suikastı ve 1981 yılında Papa 2’nci Jean Paul’e karşı düzenlendiği suikast girişimiyle tanınan Mehmet Ali Ağca’nın soyadı değişikliği, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yağma suçundan 15 yıl hapisle yargılandığı davada anlaşıldı. Mehmet Ali Ağca’nın isimleri mahkeme evraklarında Mehmet Ali Aslan olarak yer aldı.

Bayrampaşa’daki sebze halinde komisyonculuk yapan Gökhan Soylu, dairesini tehditle aldığı iddia edilen Mehmet Ali Ağca için, “2021 yılının Ocak ayında Bakırköy’deki bir ofiste görüştük. Ailen çocuğun var, hiç korkmuyor musun” dedi. Sonraki telefon görüşmesinde ise “Tapuyu devretmezsen olacaklardan sorumlu değilim” diyerek tehditlerini sürdürdü. Evimin yerini, çocuklarımın kaçta işe gidip geldiğini, bizi daha önce takip ettirdiğini söyledi. Yapılan tehditlerden korktuğumdan evi devretmek zorunda kaldım” dedi.

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HARABE BİR EV İÇİN YAPMAM

Mehmet Ali Ağca ise kendisini şöyle savundu: “Ayhan adlı kişinin aracılığı ile bu evi satın aldım. Daireyi yanlış hatırlamıyorsam 110 bin TL civarında bir paraya satın aldım. Ödemeyi elden yaptığımı hatırlıyorum. Ayhan’ın ricası üzerine kısa bir süre sonra bu evi sattım. Satıştan bir süre sonra Ayhan beni arayarak evi satan kişinin evin ucuza satıldığını söyleyerek 1 milyon TL istediğini, vermememiz halinde bizi yakacağını söylediğini anlattı. Ben kesinlikle müştekiyi tehdit etmedim. Ben 2015-2022 yılları arasında 1.5 milyon dolar değerinde 5-6 tane gayrimenkul aldım. 2 artı 1, harabe vaziyette bir ev için böyle bir iş içerisinde olamam. Ayhan adlı kişi beni tuzağa düşürerek böyle bir olayın içerisine soktu.” Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

BİR DÖNEMİN KARANLIK İSMİ

Mehmet Ali Ağca, 1979 yılında Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi’ye düzenlenen suikastın faili olarak yakalanarak cezaevine girdi. 5 ay sonra Abdullah Çatlı ve arkadaşları tarafından hapisten kaçırılarak Bulgaristan’a gönderildi. 13 Mayıs 1981’de de Papa II. Jean Paul’e Vatikan’da suikast girişiminde bulundu. Papa, elinden ve karnından vuruldu. 22 Mart 1986’da İtalya’da ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen Ağca, Papa’nın kendisini affetmesi üzerine 2000 yılında Türkiye’ye iade edildi. Ağca, İpekçi cinayeti ile gasp ve soygun suçlarından hapis yatarak 2010 yılında tahliye oldu.