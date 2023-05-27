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Ağar ve ekibi ikinci kez beraat etti

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#Susurluk#Mehmet Ağar#Faili Meçhul
Ağar ve ekibi ikinci kez beraat etti
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Susurluk hükümlüsü eski özel harekâtçı polis Ayhan Çarkın’ın itirafları üzerine, 1990’lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetle ilgili olarak aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin’in de bulunduğu 19 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

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Mahkeme, 2019 yılında, “sanıkların cezalandırılmalarına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından, bu nedenle sanıkların üzerine atılı suçlar sabit olmadığı” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Müşteki yakınlarının istinaf başvurusuyla 2021 tarihinde dosyaya ilişkin bozma kararı çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada dün bir kez daha Ağar’ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın beraatına karar verilirken, İstanbul’da çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ziya Bandırmalıoğlu hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararına hükmedildi.

 

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#Susurluk#Mehmet Ağar#Faili Meçhul

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