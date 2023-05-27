Ağar ve ekibi ikinci kez beraat etti

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Mahkeme, 2019 yılında, “sanıkların cezalandırılmalarına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından, bu nedenle sanıkların üzerine atılı suçlar sabit olmadığı” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Müşteki yakınlarının istinaf başvurusuyla 2021 tarihinde dosyaya ilişkin bozma kararı çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada dün bir kez daha Ağar’ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın beraatına karar verilirken, İstanbul’da çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ziya Bandırmalıoğlu hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararına hükmedildi.