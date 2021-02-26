Ağaçtaki DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü, 20 Şubat saat 02.10 sıralarında arayan bir kişi, “Ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen bir kişi var” diyerek ihbarda bulundu. İlçe ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözetleme yapan kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı’na yönelik keşif yaptığı belirlenen Muhammed Yahya E.’nin, üzerinde ve ele geçen dijital materyallerin incelemesinde, Suriye’de 2019 Ekim ayında öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve örgütle bağlantılı görseller çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından 23 Şubat Salı günü adliyeye sevk edilen Muhammed Yahya E., tutuklandı. Muhammed Yahya E.’nin askeri tesisi gözetlerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki valizle askeri tesisin önüne gelen Muhammed Yahya E.’nin bir ağaca tırmanarak tesisi gözetlemesi kameralara yansıyor.

‘KÖPEKTEN KAÇIYORDUM’

İfadesinde “Köpekten kaçıyordum” diyen Muhammed Yahya E.’nin, 15 gün önce Antalya’dan İstanbul’a geldiği belirtildi. Zanlının, polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında “Siz kafirsiniz” diye bağırdığı kaydedildi. Örgüt bağlantısını kabul etmeyen zanlının yanındaki valizde ise kıyafetlerinin olduğu öğrenildi.