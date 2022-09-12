Ağaçta mahsur kalan paraşütçü yaralı olarak kurtarıldı

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Olayi saat 19.00 sıralarında Gürle Dağı yamaç paraşütü pistinde meydana geldi. Yaklaşık bin 100 metre yükseklikteki pistten yamaç paraşütü ile tandem uçuş yapan Kemal Uysal ile arkadaşı iniş yaptığı sırada kontrolü yitirerek ağaçlık alana düştü. Dallarda asılı kalan paraşütçülerden Kemal Uysal ağaçta mahsur kalırken, kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı ağaçtan kendi imkanlarıyla inerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve uçurum olması nedeniyle ekipler paraşütçülere güçlükle ulaştı. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kurtarılan Kemal Uysal sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Uysal’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.