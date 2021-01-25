‘Ağaçlı Yol’un çınarları kesildi

İstanbul’da Dolmabahçe Caddesi üzerindeki asırlık Londra Çınarları (Platanus Acerifolia) doku bozuklaşması mantarı hastalığı sebebiyle kesildi. Osmanlı dönemine şahit olan 30 kadar ağacın gövdesi bu hastalık yüzünden kurumuştu, trafiği ve yayaları tehlikeye attığı için de bir süredir tartışılıyordu.

Hasta ağaçların tehlike yaratmaması için bir süredir kabak budama yapılıyor, bu çıplak görüntü İstanbulluların tepkisini çekiyordu. Ancak bu hafta ağaçlar kökünden kesildi.

DOĞU ÇINARLARI DİKİLECEK

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, kesilen ağaçlarla ilgili planları anlattı: “Dolmabahçe Caddesi ve Çırağan hattındaki ağaçların hastalığı ilk olarak 2017’de fark edildi. Tüm dünyada asırlık çınarlarda görülebilen ciddi bir kanser hastalığı bu. Uzmanlar bu ağaçların kurtarılamayacağını hastalığın çaresi olmadığını söyledi. Biz de kurullardan izinleri aldık. Hasta ağaçları kestik. Üzerine bilgilendirme plakaları yapıştırdık. Ağacın hastalığını ve hangi ağaçla değiştirileceğini yazdık. Bölgenin çınar dokusunu kesinlikle değişmesini istemiyoruz. Bu bölgede 1 ay içerisinde kaldırım düzenlenmesi, yol geometrisi çalışması yapılacak. O çalışmalar başladığında kestiğimiz ağaçları sökeceğiz ve toprağı havalandıracağız. Bu havalandırma 3 aya kadar sürecek. Buraya yine bilgilendirme panoları asacağız. Ardından yeni toprakla yeniden bu bölgeye doğu çınarı dikeceğiz. Yıldız Parkı’na giden koldaki ağaçlarımızın yerine ise ıhlamur ağaçları yerleştirdik. Ancak Dolmabahçe hattındaki bölge çınarlarla dolu olmaya devam edecek.”