Ağabeyini öldürmüştü... 22 gün sonra yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İmam hatiplinin gazetesiİmam hatiplinin gazetesi#Tuğrul Eryılmaz
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Yine teröristleri savundu Bidendan skandal Türkiye mektubuYine teröristleri savundu! Biden'dan skandal 'Türkiye' mektubu#Biden
Ateşle oynuyor ABde yeni kriz yolda...Ateşle oynuyor! AB'de yeni kriz yolda...#AB
‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı#Doğum Günü
Jose Sosa değişti Geceleri bitirdi...Jose Sosa değişti! Geceleri bitirdi...#Fenerbahçe
Dolandırıcıları dolandıranlar Bu onların hikayesi...Dolandırıcıları dolandıranlar! Bu onların hikayesi...#Dolandırıcılık
21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı! #Bülent Ersoy
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Geceye damga vuran rakam Caner Erkin...Geceye damga vuran rakam! Caner Erkin...#A Milli Takım
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
HABERLERGündem Haberleri

Ağabeyini öldürmüştü... 22 gün sonra yakalandı

#Kayseri#Mehmet Sezer#Coşkun Sezer
Ağabeyini öldürmüştü... 22 gün sonra yakalandı

Kayseri'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Mehmet Sezer'i (41) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Sezer, 22 gün sonra yakalandı. Sezer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Eylül günü Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi’ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer’e ateş açtı. Mehmet Sezer ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı. Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Sezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KENDİSİNE KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Coşkun Sezer’in yakalanması için çalışma başlattı. Akrabaları ve yakın arkadaşları ile görüşmeler yapan ekipler, Sezer’i 22 gün sonra Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi’nde saklandığı eve yapılan operasyonla gözaltına aldı. Evden çıkmadığı belirlenen Sezer’in alışverişi arkadaşlarına yaptırdığı tespit edildi.

Ağabeyini öldürmüştü... 22 gün sonra yakalandı



Coşkun Sezer’in ifadesinde ağabeyini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Coşkun Sezer, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Mehmet Sezer#Coşkun Sezer