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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Karagün, annesi Esma Karagün (68) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Selman Karagün, annesini darp etti. Bu sırada evde bulunan Kemal Karagün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Selman Karagün'ü 22 yerinden bıçakladı. Kemal Karagün, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Selman Karagün, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selman Karagün, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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