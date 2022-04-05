Ağabey dehşeti

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İstanbul Zeytinburnu’nda geçen çarşamba günü 15.30 sıralarında, sokakta 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O sırada Hikmet K., elindeki fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K., ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı. Hikmet K., defalarca kadının vücuduna ve başına acımasızca vurdu. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen Hikmet K., çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Çocukları başına gelerek Hazal G.’yi kendine getirmeye çalışırken, dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının Emniyet’e giderek şikâyette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Hikmet K.’nın, daha sonra kadının şikâyetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.