Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Kübra Güren Yiğitbaşı oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi merkeze alındı, 9 ile de yeni vali atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı. Bu atamayla Yiğitbaşı, kentin ilk kadın valisi oldu. Aynı kararla Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valiliği görevine atandı.

KÜBRA GÜREN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güren Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi, Dr. öğretim üyesi ve doçent olarak görev yaptıktan sonra üniversite bünyesinde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunan Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini yürüttü. Yiğitbaşı'nın, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirtildi.