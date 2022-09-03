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Afyonkarahisar'daki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofest'te ilk yarış günü

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#Afyonkarahisar#Motofest#Yarış
Afyonkarahisardaki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofestte ilk yarış günü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 12:50

Afyonkarahisar'daki şampiyonada nefesler tutuldu. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokoros Şampiyonası Türkiye etabı etkinlikleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Bugün ise şampiyonanın ilk yarışları yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada "Biz burada spor ekonomisinin, spor turizminin bu kadar önemli olduğu bir çağda milyarca dolarlık bir ekonominin içerisinde çok önemli bir ekonomik  hacim de yaşatıyor ve geliştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise, "Tabii gerçekten dünyada bir ilki başardık Türkiye olarak. Zaferin kazanıldığı topraklarda, Büyük Taarruz'un 100. yılında çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. " dedi.

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DHA muhabiri Sezer Afşar, CNN TÜRK canlı yayınında organizasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Afyonkarahisar'ın Motofest'e 5. ev sahipliği olacak. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle Türkiye büyük bir sorumluluk alarak, burada 2 haftada 2 etap düzenlemişti. 2 etabı da başarıyla tamamlamıştı. Bu yıl ki organizasyonda 26 ülkeden yaklaşık 120 sporcu yarışacak. Bu sporculardan da 13 tanesi Türkiye'yi temsil edecek. 13 sporcudan 12'si Avrupa Motokros Şampiyonası'nda, 1'i ise Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Afyonkarahisardaki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofestte ilk yarış günü

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Irmak Yıldırım'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonda yer alarak ilk kadın motokrosçumuz olmuştu.Bu yıl da Türkiye'yi temsil edecek."

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Afyonkarahisardaki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofestte ilk yarış günü

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, DHA muhabiri Afşar'a yaptığı açıklamada, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak çok büyük bir onur ve gurur duyduğumuz bir gün yaşıyoruz. Biz burada dünya şampiyonasının 4. yılında 5. etabını gerçekleştiriyoruz. Her biri bir diğerinden daha başarılı olduğu bir organizasyon oldu şimdiye kadar. İnşallah burada da onu başaracağız. Biz burada spor ekonomisinin, spor turizminin bu kadar önemli olduğu bir çağda milyarca dolarlık bir ekonominin içerisinde çok önemli bir ekonomikhacim de yaşatıyor ve geliştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonda yarın burada final yarışları yapılacak. Tüm dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisardaki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofestte ilk yarış günü

Uçar, "Bu organizasyonun tüm etaplarını yaklaşık 18 bin yabancı izleyici yerinde ve canlı olarak izliyor. Toplamda 250 bin izleyicimizi burada misafir edeceğiz." dedi.

Afyonkarahisardaki şampiyonada nefesler tutuldu: Motofestte ilk yarış günü

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise yaptığı açıklamada, "Tabii gerçekten dünyada bir ilki başardık Türkiye olarak. Zaferin kazanıldığı topraklarda, Büyük Taarruz'un 100. yılında çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. " dedi.

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#Afyonkarahisar#Motofest#Yarış

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