×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da 'U' dönüşü yapan TIR, ciple çarpıştı: 2'si polis memuru, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Sandıklı#Trafik Kazası
Afyonkarahisarda U dönüşü yapan TIR, ciple çarpıştı: 2si polis memuru, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 11:01

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında kavşakta 'U' dönüşü yapa TIR ile cip çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 03.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü kavşağında meydana geldi. A.B. (24) yönetimindeki TIR, kavşakta 'U' dönüşü yaparken, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser B.Ç. (29) yönetimindeki ciple çarpıştı.

Kazada TIR şoförü A.B. ile cip sürücüsü B.Ç. ve yanındaki Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru K.A. (31) ve K.T. (30) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle sol şeridi kapanan Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda trafik bir müddet tek yönlü sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Sandıklı#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!